国旗損壊罪の創設を自民党の部会が了承した。【映像】「議論に加わって」自民議員に苦言の瞬間（実際の様子）慎重派の岩屋毅前外務大臣は執行部に一任されるのを前に退席し、記者団の取材に応じた。岩屋議員は「私自身は当然国旗は尊重していますし、国民の皆さんにもぜひそうあっていただきたいと思っておりますが、しかし、刑罰によってそれを担保する