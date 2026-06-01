ファミリーマートは6月1日、セブン銀行と、同社独自デザインの「ファミマATM」の設置とATMサービスの提供を開始した。ファミマATM両社は2025年9月に基本合意書を締結し、2026年3月にファミリーマート国内店舗におけるATM設置契約を正式に締結した。本契約に基づき、全国のファミリーマート店舗(AFCを除く)において、ファミマATMの設置を順次開始し、4年程度で約16,000台の設置を行う。同ATMでは、現金の入出金に加え、各種キャッシ