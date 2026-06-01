◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日、栗東トレセンセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は全休日のこの日、馬房でピカピカの馬体を誇示した。千野助手は「この時期がいいのか、今回は帰厩した時から良かった。中山記念（１２着）の時とは全然違います」と仕上がりに胸を張った。前走の大阪杯は、落鉄もあったが５着に。ややスムーズさを欠いたこ