台風6号の接近に伴い、JR東海は6月2日の夕方以降、紀勢線など在来線の一部区間で計画運休を行うと発表しました。JR東海によりますと、台風6号の接近に伴い、紀勢線は2日午後5時ごろから多気駅と新宮駅の間で順次、列車の運転を見合わせます。また、参宮線は伊勢市駅と鳥羽駅の間で2日午後7時ごろから、名松線は全区間で2日午後5時ごろから、順次運転を見合わせるとしています。東海道新幹線は1日夜の時点で計画運休は予定