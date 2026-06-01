◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）６月１日、栗東トレセンパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、馬房で報道陣に囲まれて、気分良さそうな表情を見せた。五十嵐助手は「１か月前から乗り込み、負荷をかけていつも通りです」とうなずいた。前走の高松宮記念は４着だが、サウジ遠征から間隔もないなか、崩れずに走った。「タイトなスケジュールでしたが、