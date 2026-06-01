歌手の小林幸子（72）が6月1日、地元・新潟の津南町にある「立浪部屋ファーム」で「こども食堂支援米」の田植えを行った。立浪部屋の新十両の大花竜ら若手力士、相撲アイドルの伊藤悠真（22）らも参加し、小林の代表曲にちなんだ、魚沼産コシヒカリの「雪椿」を植えた。【写真】小林幸子が新潟で田植え小林は、2004年の「新潟県中越地震」をキッカケに、被災地支援と新潟県の過疎化対策、農業支援を目的に、20年以上にわたり田