共産党の小池晃書記局長は1日の記者会見で、自民党の部会が国旗損壊法案を大筋で了承したことについて問われ、反対する姿勢を明確にした。【映像】 小渕元総理に言及した瞬間（実際の様子）小池氏は「もし提出してくるなら廃案を目指していく。立法事実がそもそもありません。国旗を損壊することが全国各地で起こっているという事実がない。それからこれは思想・表現の自由に対する乱暴な侵害になる。罰則なき理念法にするとい