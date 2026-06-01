各報道によると、ビルの屋上やホームに設置した防犯カメラの映像を人工知能＝AIで解析し未然に「飛び降り」を防ぐ仕組みを、全国約40の駅が導入していることがわかった。 システムの開発はAI企業の「アジラ」が行っており、すでに2件の命を助けるきっかけになっているという。 現に「飛び降り」をはじめとする自殺や事故は、2026年現在も鉄道や高層ビルなどで頻繁に発生しており、事故の結果、多くの利用者の客足に影響