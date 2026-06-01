３１日に投開票された新潟県知事選で自民党が支持した現職が勝利し、自民内では「今後の首長選に弾みがつく」と安堵（あんど）感が広がった。野党の支持先が分かれたことが奏功したとの見方もあり、緩みを警戒する声も出ている。１日の党役員会では、高市首相らを前に、西村康稔選挙対策委員長が「今年初の保革対決の知事選を大差で制した。来春の統一地方選に向け、大きな弾みになる」と報告した。政府・与党は原発再稼働を推