バスケットボール女子で五輪３大会連続出場で２１年東京大会銀メダルの宮沢夕貴（富士通）が１日、自身のインスタグラムを更新。「今シーズンは、私にとってこれまでのバスケット人生の中で、一番苦しくて、一番自分と向き合ったシーズンでした」などと記し、バセドウ病と診断されたと公表した。シーズン中に心身ともに不安定な感覚があったという宮沢。「微熱が続いたり、尋常じゃないくらい疲れたり。ご飯をたくさん食べても