ワイン歌謡グループ SHiZUKUが、オリジナル楽曲「秘密のヴィンテージ」を6月13日0時にデジタルシングルとしてリリースする。 （関連：BE:FIRST、NEWS、SixTONES……トップバッターから大トリまで、男性グループが音楽フェスで放つ存在感） 同楽曲のリリースを記念して、「秘密のヴィンテージ」の記念ラベルがプリントされたオリジナルラベルの豪華特典付きワインを発売することも