寺尾聰が、11月2日にビルボードライブ大阪にて『寺尾 聰 BBL COVER LIVE IN ♡❤︎』を開催する。 （関連：シティポップ（再）入門：寺尾聰『Reflections』“奇跡の年”に生まれた名実ともにシティポップの頂点） カバーライブでは洋楽のヒット曲から名曲の数々を、スタイリッシュなサウンドとともに披露。親密なクラブ空間に響く唯一無二のスモーキーな歌声と、円熟味を増した