Nakamura Hakが、5月29日に虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46Fから生配信したオンラインライブ『TOKYO NODE HALL』のアーカイブ映像を本日公開した。 （関連：OSHIKIKEIGO、名誉伝説、OddRe:、ハク。、REJAY……会場全体を巻き込む確かな実力『Spotify Early Noise Night #18』レポート） 同映像では、『音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて』という理由から、素顔も素性も