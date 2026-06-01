7月24日に公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の90秒予告が公開。あわせて新キャストとして島二郎役を最上嗣生、セイレーン役を鈴木みのりが務めることが発表された。 参考：ディーン・フジオカ、『LOVED ONE』で大事にする“連続性”「『ちいかわ』の精神を忘れずに」 本作は、イラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で発表している人気漫画『ちいかわ』を劇場アニメ化するもの。202