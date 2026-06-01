リールは1日、新指揮官としてダヴィデ・アンチェロッティ氏を招へいしたことを発表した。契約期間は2028年6月30日までの2年契約を締結した。今シーズンのリールは、ブルーノ・ジェネシオ前監督の下、リーグ・アンで3位フィニッシュ。来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得していたが、同指揮官は先月25日に退任していた。後任監督の選定が進む中、ダヴィデ・アンチェロッティ氏の就任が決定した。ダヴィデ・アンチェロ