イラクサッカー協会（IFA）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。アジア予選を勝ち抜くことができなかったものの、大陸間プレーオフでボリビア代表を下し、10大会ぶり2度目のワールドカップ出場を決めたイラク代表。本大会ではグループIに入り、ノルウェー代表、フランス代表、セネガル代表と対戦する。現地時間5月19日に代表候補メンバー34名が発表されていたが、本大会に臨む26名の顔ぶ