◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第３日▽慶大３―０早大（１日・神宮）慶大が１日の早慶戦第３戦で勝利し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。試合終了から約２時間半後、神宮球場から優勝パレードを開催し、三田キャンパスの西校舎ホールにて優勝祝賀会が行われた。午後５時４５分、堀井哲也監督（６４）、伊藤公平塾長（６０）、今津慶介主将（４年＝旭川東）を乗せた車を先頭にパレードは神宮球場三塁側出口を出発。観客