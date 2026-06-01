ＳＮＳを運営する大手５社は１日までに、不適切な投稿への迅速な対応を義務づけた「情報流通プラットフォーム対処法（情プラ法）」に基づく、２０２５年度の削除状況を明らかにした。利用者からの申請を受けた削除率はいずれも５０％未満で、１割に満たない企業もあった。削除率はティックトックが２４％、「ヤフー知恵袋」などを運営するＬＩＮＥヤフーが１５％、「ユーチューブ」を運営するグーグルが７％だった。フェイス