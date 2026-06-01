自民党・磯崎仁彦参院国対委員長と立憲民主党・斎藤嘉隆国対委員長が１日、国会内で会談。高市早苗首相（自民党総裁）と野党党首による党首討論（ＱＴ）の今月開催を見送り、時間を延長して７月に実施する方向で調整を行うと確認した。永田町関係者によると、大筋で合意した党首討論をめぐっては、斎藤氏が与野党党首の討論時間を通例の４５分よりも延長するよう要求。これに磯崎氏は延長提案を受け入れる考えを示したという。