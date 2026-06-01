【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 2−2 FC東京（5月30日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】圧巻のボールキープ＆キャリーFC東京のMF佐藤龍之介が圧巻の推進力を見せた。スピードと力強さが融合されたボールキャリーに、解説を務めた元日本代表FWの佐藤寿人氏が大絶賛している。FC東京は5月30日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦でセレッソ大阪と敵地で対戦。佐藤龍は2トップの一角として