俳優の内山理名（44）が5月31日、Instagramのストーリーズを更新。手作りの朝ごはんを公開し、注目を集めている。【映像】内山理名の手作り朝ごはん2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告していた内山。Instagramでは、吉田に作った愛妻弁当や、我が子を抱っこしてキスをしている写真、離乳食など、家族との生活について発信している。手作り朝ごはん公開5月31日に更新したストーリーズ