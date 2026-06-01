Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが様々なものとコラボするバラエティ「テレビ×ミセス」（ＴＢＳ）が１日、放送され、出川哲朗（６２）率いる『テレビベテラン軍団』が出演した。飯尾和樹（５７、ずん）、元モーニング娘。の辻希美（３８）、中澤裕子（５２）が出川軍団として登場。ミセスとゲームなどに挑戦した。赤いノースリーブのトップスに、白×黒の大きなプリント柄のパンツの衣装で登場した中澤は、２０１２年に結