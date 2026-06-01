元フジテレビで現在はフリーアナウンサーの田中大貴（46）が1日、大阪市内で関西にゆかりのある各界からベストファーザーを選出、表彰する「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」授賞式に出席した。メディア部門で受賞した田中アナは兵庫県小野市出身。「大学以降四半世紀ほど東京に魂を売っておりました。ようやく魂を取り戻して関西の皆さんに認めてもらえたかな」と話して笑いを誘うと、「僕の家族の妻、2人の娘、両親、本当に感