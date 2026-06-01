2026年春、みなとみらいの複合施設「横浜ハンマーヘッド」に新店が続々とオープン。話題の生ドーナツ店や横浜初登場のバーガー、日本初上陸グルメ、進化系アイスなど、注目の5店舗を紹介します。【画像】今すぐ食べたい！ 話題の「生ドーナツ」や進化系「球体アイス」を写真でチェック横浜ハンマーヘッドについて横浜・みなとみらいの新港地区に位置し、商業施設・ホテル・客船ターミナルが一体となった複合施設「横浜ハンマーヘッ