春や秋の過ごしやすい季節に開催されることが多い運動会。しかし、近年の異常気象もあり、親としてどうしても心配になるのが「熱中症」のリスクです。予定していた日の気温が高くなったとき、学校側がどのような基準で実施や中止を判断しているのか、具体的な指針や対策が示されていたほうが保護者の皆さんも安心できるのではないでしょうか。All Aboutの子育て・教育ガイド、鈴木邦明氏の著書『言い方・伝え方でこんなに変わる 保