江蘇省蘇州市の「太湖姑蘇武侠会」では、仲人の「王婆」による縁結びイベントが会場全体を沸かせ、江西省の婺女洲観光地の街角では「お菓子しか受け取らない」NPCが笑顔で街の温もりを伝えている。河北省唐山市の河頭老街では「李白」が観光客と詩を吟じ、千年以上昔の文人の風雅さを再現している。連休のたびに、観光地のNPCがSNS上で話題になり、文化観光市場の目を引く風景となっている。中国経済網が伝えた。NPCとは、も