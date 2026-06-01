双子のモデルユニット・AMIAYAのAYAさんは6月1日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫との、おしゃれなウエディングフォトを公開しました。【写真】AYA＆イケメン俳優夫「素敵なカップル」AYAさんは「皆様、突然のご報告にも関わらずたくさんの温かいお祝いのお言葉を頂き、感激しております。心より感謝致します…!!」とつづり、2枚の写真を投稿。夫で俳優の三宅亮輔さんとのツーショットです。AYAさんは純白のウエディングド