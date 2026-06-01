「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月30日（土）放送は、新企画「相方で笑っちゃったよGP」。漫才中のアドリブで、相方をどれだけ笑わせられるか、カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）、ママタルト（檜原洋平、大鶴肥満）、ナイチンゲールダンス（中野なかるてぃん、ヤス）、U字工事（福田薫、益子卓郎）の4組が挑戦！【動画】漫才中、相方が“ニンニクたっぷり激くさ口臭”だったら！？ボケ側のアドリブでどれだけツッコミ側