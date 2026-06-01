新潟県知事選の投開票から一夜が明け、花角さんと土田さんはそれぞれ県議会を訪れ、選挙戦での支援に対する感謝を伝えました。 6月1日午前の県議会。 3期目の当選から一夜明け、再選を果たした花角さんは自民党県議団の会議に顔を出し、知事選の支援への感謝を伝えました。 【花角英世 氏】 「議員団の皆様方に大変力強いご支援をいただきまして、おかげさまで県民の皆様から大きなご信任をいただきました。本当にありがとうご