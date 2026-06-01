関西ジュニアが出演するABCテレビの新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（毎週日曜後10：00※7月5日除く／全5回）が6月14日から、関西ローカルで放送スタートする。【写真】夏には…『24時間テレビ』読売テレビサポーターにも挑戦した関西ジュニア同番組は、日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメント界のトップランナー（＝エンターティーチャー）のもとに、関西ジュニアが弟子入りして限界まで