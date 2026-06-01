ボートレース住之江の「守口市制80周年記念競走」は1日の3日目11Rまで予選を行い、2日の4日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。3日目の安田政彦（54＝兵庫）は4号艇の前半1Rを5着と取りこぼしたものの、後半8Rは枠なりの2コースから差し伸びて1着として、得点率6.00で予選を終了。準優勝戦へ何とか間に合わせたと思ったが、18位の田中豪が6.20といつも以上にボーダーが高くなって無念の次点となった。「まあ、仕