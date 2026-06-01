ドル円１５９．５０近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午後、ドル円は159.50付近と本日の高値水準に上昇してきている。ただ、一気に上抜ける動きには至っていない。ユーロドルは1.1640-50レベルと本日のレンジ下限付近で揉み合っている。いずれもドル高圏に位置している。 ただ、米10年債利回りは4.455％付近に低下。NY原油先物は90ドル台での推移と高止まりしている。 USD/JPY1