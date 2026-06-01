松山弘平とロブチェン（c）SANKEI 「乗ります」......ダービー当日の午前9時、津村明秀はそう答えた。 前日に落馬して左足を負傷したが、それでも日本ダービーへの騎乗を選んだ。相棒・リアライズシリウスとともにダービーを勝つために。 津村とリアライズシリウスだけでなく、今年は例年以上に「勝ちたい」という気持ちを前面に押し出した人馬が多かったように思う。 混戦模様でどの