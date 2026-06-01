お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、5月31日に自身のXを更新し、同日開催の競馬「日本ダービー」的中を伝えた。【画像】ウエストランド井口、日本ダービー3連単的中→太田光代社長の言葉井口は「照会結果一覧」の画像を投稿。3連単フォーメーションで96点・各100円、9600円分購入し、4万7050円の払戻金額となった。これに対して、タイタンの太田光代社長は「競馬の嗜みを身につけた様子。会社に納税用の記録用紙ある