【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イランのタスニム通信は１日、イラン政府がイスラエルによるレバノン攻撃に反発して、米国との戦闘終結に向けた「覚書」での合意を目指す交渉を停止すると報じた。イランは戦闘再開も辞さない構えを示しており、情勢が緊迫化する可能性も出ている。イランは４月に米国と停戦で合意した際、イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラの戦闘停止も条件に含まれると主張していた。だ