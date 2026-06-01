新しい先生が来た▶▶この作品を最初から読むマンションの1室にある小さな保育園「ぎんが保育園」にやってきた、新人保育士の荒木砂光（あれきすなみつ）。子どもが好きすぎる大洋るい先生と一緒に2歳児クラスを担当することに。腕力、忍耐、図体（！？）には自信があったけれど、自由気ままなな子どもたちに振り回されっぱなしで！？子どもたちへの愛に溢れたヒューマンドラマ。笑いと涙、そして子育ての参考にしたい