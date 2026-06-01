ポワポワを鷲掴み！▶▶この作品を最初から読む猫たちとの暮らしは新しい発見が満載。日々を楽しく過ごすうちの猫たちは今日もフリーダム！モフモフな2匹の猫と幸せな毎日を送るのは、「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るアメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。パワー系ツンデレ担当・トンちゃんと、スピード系和顔担当・シノさんという性格の違う2匹に囲まれた毎日は、変わらないようで新たな発見の連