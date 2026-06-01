麻倉未稀が、デビュー45周年を記念したニューアルバム『My Soul ～45th Anniversary～』を8月19日にリリースする。 （関連：レオタード姿で80年代を駆け抜けた実力派シンガー 麻倉未稀の『Hip City』を聴く） 本作では、書き下ろしの新曲の他、ゲストアーティストを迎え、昭和歌謡からロック、バラードまで幅広いジャンルの楽曲をカバー。元プリンセス プリン