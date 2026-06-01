エクアドルサッカー連盟(FEF)は1日、北中米W杯に臨むエクアドル代表メンバー26人を発表した。南米予選で過去最高となる2位となり、2大会連続5回目の出場を決めたエクアドル。メンバーには前回大会経験者のDFウィリアム・パチョ(パリSG)、ピエロ・インカピエ(アーセナル)、ペルビス・エストゥピニャン(ミラン)、モイセス・カイセド(チェルシー)ら欧州ビッグクラブ所属選手が名を連ねた。また、14年ブラジル大会にも出場し、同