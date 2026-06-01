ブライトンMFジェームズ・ミルナーが今季限りで引退することを発表した。1986年1月4日生まれの40歳はリーズの下部組織で育ち、02年にトップチームデビュー。その後、ニューカッスルやアストン・ビラ、マンチェスター・C、リバプールを渡り歩き、23-24シーズンからブライトンでプレーしていた。今季第27節ブレントフォード戦では、プレミアリーグ654試合出場を達成し、リーグ最多出場記録を更新。その数字を最終的に658まで伸