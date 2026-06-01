遅れて入ってきた男▶▶この作品を最初から読むあなたが片付けたいもの、何ですか？上京したての大学生・悠馬は、同じ大学の黒沢に誘われて整理・収納・清掃サービス「ナイト&ブルーム」でアルバイトを始めることに。高い時給に惹かれて仕事を始めたものの、待っていたのは「片付けるだけ」では済まない現場ばかりでした。2客のカップとソーサー、どちらかひとつを捨てたいと悩むミニマリストに、大手食品メーカーの