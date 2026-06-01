【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(33-36位決定戦)第1戦】(プラスタ)八戸 0-1(前半0-1)福島<得点者>[福]清水一雅(23分)<警告>[八]高吉正真(41分)、平松航(59分)、澤上竜二(82分)[福]當麻颯(47分)主審:石丸秀平