全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[アナスタシア ポタポワ] 1 - 2 [アナ カリンスカヤ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、女子シングルス4回戦で、第28シードのアナスタシア ポタポワと第22シードのアナ カリンスカヤが対戦した。 第1セットはアナ カリン