V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松が1日（月）、早川京美（25）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 早川は2023年にブレス浜松へ入団し、その年に新人賞を獲得。2025-26シーズンはリーグ戦レギュラーシーズン28試合にベンチ入りし、総得点ランキング4位となる449得点を挙げ、副キャプテンとしてもチームを支えた。 中心選手として活躍してきた早川