【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 2−2 FC東京（5月30日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】相手3人を翻弄する巧妙テクニックセレッソ大阪に所属する元日本代表MFの香川真司が見せた極上テクニックがSNSで話題になっている。C大阪は5月30日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦でFC東京をホームに迎えた。ベンチスタートだった香川は、1点を追いかける71分にピッチに登場した。79分にはMF本間至恩