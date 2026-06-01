ボートレース住之江の「守口市制80周年記念競走」は1日の3日目11Rまで予選を行い、2日の4日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。気合のこもったスリット姿だった。3日目6Rの岡本大（44＝長崎）は1号艇での勝負駆け。インからコンマ18のスタートを決めると、一目散に1マークへと向かっていった。この1着で得点率を6.25として16位で予選をクリアした。「もうちょっと回さないと。道中も後ろから加藤（翔馬）君が凄