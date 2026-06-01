【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21コートジボワール代表（日本時間6月1日／パルク・デ・スポール）【映像】日本 vs コートジボワール（生中継）U-19日本代表は日本時間6月1日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）のグループステージ第1戦でU-21コートジボワール代表と対戦。22時のキックオフに先立ってスタメンが発表された。2027年のU-20ワールドカップと2028年