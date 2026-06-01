女優の木村多江（55）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、「産後うつ」の経験を語った。木村は「自分を凄く責めてしまうってことが凄くあって、作品の撮影の途中で切迫早産になって、7カ月入院して、8カ月寝たきりだったんですね。だから、出産しても、撮影に戻らなきゃいけなかったので、ダイエットをしなきゃいけなかったので、母乳が出なくなって、髪の毛も凄く抜けちゃって、ダイエットしな