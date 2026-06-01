2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、鍛えた体が際立つリハーサル中の様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“ぴっちぴち”息子の服を着た姿や鍛えた体が際立つ姿これまでも、「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」とつづった、キッズサイズのTシャツを着て無邪気な笑顔でトレーニングに励む動画や、真剣な面持ちでステージに立つ様子など、さまざまな姿をInstagramで披露し