キズが、2027年2月27日をもってバンドとしての活動を一部休止することを発表した。オフィシャルサイト・SNSに掲載された声明では、「今後の方針について協議を重ねた結果、これからのキズをより良い形で届けていくためには、今一度それぞれが自身と向き合い、見つめ直す時間が必要だと判断し、今回の決断に至りました」と説明。活動休止に至った経緯について明かしている。2017年の始動以来、“痛み”や“孤独”、“生と死”をテー